Este hombre no solo tiene que lidiar con sus problemas neurológicos sino también con los efectos secundarios de una medicación. Ahora exige una indemnización a la farmacéutica que transcribe su tratamiento.

Nicholas Murray, de Maryland, Filadelfia, demandó a la farmacéutica Johnson & Johnson por los efectos secundarios que le causó un medicamento que él consumía para su tratamiento antipsicótico.

Murray fue diagnosticado con trastorno bipolar pero el Risperdal, el medicamento que utilizaba para su tratamiento, causó que le crecieran los pechos. Ahora exige una indemnización de 8 mil millones de dólares.

El hombre demandó a la farmacéutica por no advertir de los efectos secundarios de este medicamento psiquiátrico. Por ahora no se ha llegado a un acuerdo, sobre todo porque la multinacional no acepta la cantidad determinada por el juez.