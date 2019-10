No hay que negarlo, la vida Godín no es nada fácil, sobre todo si existen compañeros de trabajo que simplemente son tóxicos o nos distraen demasiado. ¿Los has ignorado alguna vez? Bueno, un estudio asegura que eso te ayudará mucho a evitar el estrés.

Un estudio realizado por la psicóloga Ulrika Leons y publicado por Business Insider, asegura que los compañeros parlanchines o distractores, provocan que perdamos la concentración en el trabajo y como consecuencia, aumentar nuestro estrés laboral.

El estudio asegura que hacen falta de 25 a 30 minutos para retomar el ritmo que tenías luego de una distracción. Y claro, la pérdida de tiempo hace que quieras irte y te enojas por todo.

Pero no solo tus compañeros son los culpables. De hecho, perder tiempo o procastinar en el trabajo también son causas de estrés pues se te va acumulando la chamba y terminas de muy mal humor.

"No tratamos bien nuestros cerebros en el trabajo. Estamos ocupados y nos distraemos todo el día con nuestros teléfonos y relojes inteligentes, todo mientras tratamos de trabajar eficientemente en una oficina ocupada. Simplemente terminamos agotando nuestros cerebros", dijo la psicóloga a Business Insider.

Estas son algunas de las soluciones para evitar el estrés laboral: