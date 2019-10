Quién sabe quién inició el rumor pero por redes sociales circula la noticia de que supuestamente Denisse Guerrero, vocalista de Belanova, es hija de María Elena Velasco "La India María".

Desde hace varios días circulan fotos en Twitter donde comparan a Denisse Guerrero con "La India María". Usuarios de las redes sociales aseguran que el parecido físico es tan grande que seguramente son familia.

–Eres hermosa.

–Dime algo que no sepa.

–Denisse Guerrero de Belanova es hija de La India María.

–😦 pic.twitter.com/oSdu0vVVnU — PACO MEMO. (@ArqExtintor) October 11, 2019

Debido a los rumores, Susana Velasco, hermana de la fallecida actriz, tuvo que declarar a la prensa que no hay ningún tipo de relación familiar entre la cantante y su hermana.

"No, yo ni la conozco, no la conozco. No sé quién dijo, pero no", aclaró Susana Velasco al programa Ventaneando quien apenada, dijo que no conocía a la cantante originaria de Guadalajara.