Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition, Reseña

El modo de juego es parecido a Batman Arkham, pero con matices de Spider-man, con gadgets, nuevas telarañas y trajes que homenajean la historia del personaje.

En los primeros dos tercios del juego, hay falta de supervillanos y variedad de enemigos, pero conforme vamos avanzando eso se expande, mostrándonos más supervillanos con los que pelearemos con más de uno a la vez en determinadas situaciones. Las peleas son creativas y entretenidas.

Las secuencias de las peleas son espectaculares

Atravesar por la ciudad de Nueva York es electrizante y el nivel de detalle en el mapa hizo que después de unas horas conociéramos mucho mejor la ciudad, colgarte de edificio en edificio no es algo automático, tienes que pensar cómo y cuándo vas a atravesar y si no existen edificios altos, tu telaraña no se pegara en ningún lado, esto hace que moverse de punto determinado a otro sea entretenido, aunque también existe un sistema de viaje rápido que nos mostrará una secuencia de Spider-Man viajando en el metro con neoyorquinos normales.

Las cápsulas de J.J. Jameson van narrando los hechos en su programa de radio después de que terminas algún objetivo y es sumamente entretenido escuchar cómo te difama para que algunas personas te defiendan al aire, incluso comenta sobre los trajes que usas.