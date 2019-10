Te advertimos, si aún no has visto la película lee bajo tu propio riesgo, pues hay una escena que no estaba en el guion y quedó genial con la improvisación que hizo Joaquin Phoenix.

Resulta que la escena donde Arthur sale del subterráneo y busca esconderse después de no controlar el rush por haber asesinado a 3 jóvenes en el Metro estaba escrita diferente, pero fue Phoenix quien sugirió a Todd Phillips que fuera diferente.

Cuestionaron el comportamiento de Arthur, no era lógico que Arthur después de ese momento escondiera el arma en algún lado. Lo mas viable es que esa inyección de adrenalina lo comenzara a invadir haciéndole disfrutar un poco el poder que tuvo, pues es en este momento en el que se vive el quiebre del personaje y nace el Joker.

“Lo que es interesante para mí, es que es diferente de lo que escribimos. En el guion, Arthur debía ir al baño, esconder la pistola, mirarse al espejo con la mirada de qué he hecho. Cuando llegamos al día de la filmación, Joaquin me dijo que eso no es algo que realmente haría Arthur. Qué le importaría a él esconder su pistola. Discutimos muchas formas de hacer algo diferente y como una hora después le dije ‘tengo esta pieza musical de nuestro compositor, Hildur Guonadóttir, quien había seguido enviando piezas de música mientras rodábamos’. Cuando le puse esta pieza a Joaquin, él sólo empezó a bailar y era él solo en el baño, el resto del equipo estaba fuera y yo lo mirada y dije ‘ok, tenemos la escena’”. Afirmó Todd Phillips.