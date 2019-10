Policías le hacen calzón chino y le tiran la mercancía a mujer que vendía churros

Una mujer sufrió la agresión de dos policías luego de que ella intentara vender churros en vías públicas. Su historia ya se hizo viral en redes sociales.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Manuel González e Insurgentes de la Ciudad de México. La mujer intentaba vender sus churros cuando intentaron llevarla a la fuerza y la humillaron.

Una mujer grabó el momento en que la atacaron. Con lágrimas en los ojos y su mercancía regada por el piso, la mujer contó su historia.

"Unos policías me llevaban a la fuerza. Dos mujeres policías me hicieron calzón chino porque no me quería subir a la patrulla. En el forcejeo me tiraron mis churros", dijo la mujer que no podía contener las lágrimas.