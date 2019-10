Le negaron subir al avión por llevar leche materna

Una mujer denunció a un aeropuerto por negarle el acceso a un avión luego de que ella intentara transportar leche materna. La excusa, el bebé no viajaba con ella.

A través de sus redes sociales Dalila Chávez denunció al personal del Aeropuerto Internacional de Guanajuato quien la obligó a tirar una dotación de una semana de leche materna para su bebé. Si no, no podía subir al avión.

"Si traigo a mi bebé, ¿para qué guardaría mi leche materna? No necesitaría sacarme la leche", empezó Dalila en un video que se hizo viral.

"Estoy a punto de abordar, tuve que pasar para no perder el vuelo. Tiraron mi leche materna, una semana completa de leche materna. Me dieron la opción de documentar pero cuando lo haces, ellos pueden revisar tu maleta y yo no tendría la confianza de saber si alguien abrió las botellas, provocaría contaminación en la leche que va para mi bebé", dijo la mujer entre lágrimas.

Dalila incluso dio la opción de ofrecer una carta de un médico para demostrar que estaba lactando pues por cuestiones de trabajo, ella viaja mucho y necesita que cambien las políticas para facilitar su lactancia.