"No voy a responder eso, es ofensivo" escribió Rhythm sobre un problema matemático y les dio una gran lección a sus profesores.

Naomi, madre de la pequeña Rhythm Pacheco al revisar el cuaderno de la pequeña notó que se había negado a responder un problema matemático por considerarlo ofensivo.

En dicho problema se comparaba el peso de tres mujeres y pedía a los estudiantes señalar quién era la estudiante más pesada, a lo que la pequeña de 10 años respondió:

“Qué!!!! Esto es ofensivo. Lo siento, no voy a contestar esto, no es bueno”.

Rhytm tenía miedo de que la maestra tomara a mal su respuesta, así que en una nota aparte explicó por qué había decidido no responder.

“No quiero ser grosera, pero no creo que el problema matemático haya sido muy bueno porque eso es juzgar el peso de las personas. Además, la razón por la que no quise responder es porque simplemente no creo que sea bueno. Con amor, Rhytm”.

Por fortuna la maestra tomó bastante bien el comentario de la niña y lo tomó como una gran lección, Los padres de la menor dijeron sentirse muy orgullosos de los principios de la pequeña.

Un aplauso para esta pequeña!!