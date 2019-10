Famosos que fracasaron y consiguieron el éxito

La vida es un misterio y se maneja por tiempos o eso parece ser, un día parece ser gris y al otro pareciera que nada ocurrió, a veces creemos ya no tener salida o que todo nos sale mal, sin saber que todos nuestros fracasos nos permiten la evolución personal.

Puede que estés pasando por un mal momento pero ¿Quién no dice que apenas empieza el camino? Recuerda que después de una tormenta viene el arcoíris, tal y como les paso a estos famosos.

Katy Perry

A la edad de 15 años, realizo un disco de góspel-rock que no llamo la atención, buscando levantarse con otras disqueras a los 17 años viajo a los Ángeles para convertirse en cantante pero todo comenzó cuando ella misma hacia sus canciones pues así consiguió la fama, una muestra más de que cuando confías en ti, todo se puede.

Lady Gaga

“Dejé a mi familia, rente el apartamento más económico que puede encontrar, y comí hasta que alguien me escuchara” así fueron los comienzos de esta cantante quien después de dejar sus estudios para continuar con su carrera musical, si logro ser reconocida y una gran cantante.

Amber Riley

Estoy muy contenta de que American Idol me dijo no, porque tal vez si no lo hubieran hecho, nunca me habría esforzado por desarrollar todo mi potencial y llegar a mi máximo nivel. Podría haber descansado en los laureles bien dicen que si no se abren las puertas podemos salir por la ventana, y a veces esto es lo único que se necesita, estar abajo pues no queda de otras más que subir, hoy le va increíble a Riley que hasta en la casa blanca ya se presento

50 Cent

A los 12 años el rapero no imaginaba estar donde ahora pues estaba involucrado en el tráfico de drogas. Sobrevivió a nueves disparos en un accidente y hoy en día es uno de los raperos más conocidos del planeta

Jay-Z

Shaw Carter, nombre real de Jay-Z creció en Brooklyn donde vendía Crak a los 11 años pasando por situaciones extremas a tal grado de dispararle a su hermano por robar un anillo para seguir con su adicción pensando que su vida se había terminado hoy en día es un grande del Hip Hop

Así que no vas tarde, solo que aún no es tu momento