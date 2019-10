Jada-Pinkett Smith formaría parte de 'The Matrix 4'

La nueva película de ‘The Matrix’ está próxima y conforme pasan los días comienza a sonar mas el posible elenco que formará parte de esta secuela que será la 4ta cinta de la reconocida saga de los hermanos Wachowski.

Un elenco encabezado por Keanu Reeves, Carrie-Ann Moss ya ha sido confirmado, sin embargo en las últimas horas ha trascendido que Jada Pinkett Smith también regresaría a saga.

Según Deadline, la aparición de la actriz quien es esposa de Will Smith no ha sido confirmada, sin embargo la negociación ya se habría comenzado Jada Pinkett Smith ya participó en la saga durante la película Matrix Reloaded, además de encarnar al personaje principal del videojuego Enter the Matrix estrenado en el año 2003.

‘Matrix 4’ tiene pensado comenzar su proceso de producción durante el año 2020 y se comenta podría contar con Neil Patrick Harris (estelar en ‘How I Meet Your Mother’) y Yahya Abdul-Mateen II en el reparto.