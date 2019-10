6 tips para que no te de flojera ir al Gym

1. Escoge un Gym agradable y accesible

Hacer deporte no debería costarnos tanto pero muchas veces es todo contrario ante esto escoge un gym que te guste, desde los colores, las personas y lo fácil que puedes llegar a él, pues si tu tiempo de traslado es mucho preferirás no ir, si los colores no te inspiran te vas a aburrir y si las personas no son agradables siempre te pesaras si eres lugar es para ti





2. La hora que mejor te convenga Ve a la hora en la que te sientas más activo, si vas a la fuerza probablemente fracases en el intento, ordena tus tiempos





3. Busca nuevos retos

Siempre da un plus, proponte 30 minutos en la caminadora al empezar y al otro día ve aumentando, empezando con una meta siempre iras por mas

4. Usa la ropa deportiva que más te guste

Saca tus súper outfits esto siempre motiva las ganas de salir, ponte lo que más te guste a demás que esto te ayudara a notar los resultados





5. Tomate un café (o estimulante) antes de entrenar

Ya sea té verde o café te ayudaran a despertar y rendir mejor en el entrenamiento

6. Siempre con tu música La música es la mayor motivación, cuando escuchas tu playlist mientras hacer ejercicio te ayudara bastante a acabar tu rutina y no te dará flojera