Bárbara de Regil comiendo un taco de canasta

Que si los tacos fritos, que si el vodka, que si el amor propio. Bárbara de Regil tuvo que callar todos los comentarios que recibió por sus declaraciones y lo hizo comiendo un taco de canasta.

Bárbara de Regil fue invitada al canal de Youtube del Escorpión Dorado y ahí fue retada a comer un taco de canasta. Sí, lleno de grasa, lo que ella más odia.

Fue en el video donde Bárbara de Regil habló sobre su rutina de ejercicios, de alimentación y de la polémica que causó: "Yo era una persona que no se quería, no hacía ejercicio y tomaba", dijo la actriz quien entre bromas, dijo que quien no hace ejercicio, no tiene amor propio.

El Escorpión Dorado aprovechó para pasar por puestos de la calle y gritarle a las personas "¿por qué no se quieren y comen frito?" mientras De Regil reía por la broma.

Pero el mayor reto fue cuando pidieron un taco de canasta para la actriz. Bárbara de Regil prefirió pedir uno de frijol porque el de papa era carbohidrato más carbohidrato.

De Regil aseguró que se iba a enfermar del estómago pero ni eso le hizo negar que el taco estaba delicioso.