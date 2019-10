6 consejos para cumplir lo que te prometes

Sabemos que es fácil idear, pensar y hablar lo que queremos realizar ¿Pero realmente lo llevas a cabo? Como la dieta a principio de año o el ahorro de todos estos meses para un viaje, tal vez terminar la escuela, poner un negocio, etc. Si tu respuesta es no, entonces debes leer esto pues te servirá a cumplir todo lo que prometes.

1. Dile a alguien

Si le cuentas a más personas, más responsable serás al alcanzar tus objetivos y más consiente pues bastara con que alguien te pregunte como te va en tu objetivo y así te sigas encaminado



2. Haz tus promesas tangibles

No digas “Voy a seguir una dieta saludable”, fíjate una meta tangible y cámbialo a “Voy a comer una verdura en cada comida “Esto hará que tu cerebro tenga un objetivo visual al cual trabajar

3. Haz un plan para cumplirlos

Tu plan debe ser flexible para cuando se presenten imprevistos se pueda volver a retomar el camino después de las pequeñas desviaciones por ejemplo, si te propusiste correr todos los días pero hoy llovió, mañana retómalo de nuevo o haz ejercicio en tu casa para compensar





4. Recompénsate en el camino

Reconoce tus logros, ponte un postre, un día libre si estas a dieta o un día de descanso si hacer ejercicio tú te conoces y sabes que te gusta, motívate a seguir en el camino sin afectar tu progreso

5. No repitas algo en lo que fracasaste

Puede que para entonces ya no estés tan motivado a hacerlo, puede que estés escogiendo algo por moda y no por interese personal, no cometas ese error



6. Registra tus logros

Los pizarrones aquí son una muy buena opción ya que visualmente los tendrás presentes puedes poner fotos, notas, marcas de tus logros así comprobaras que ya no estás en el mismo lugar que al principio