Palazuelos aseguró durante una entrevista que hay varios factores por los que está envejeciendo mejor que Luis Miguel quien fuera su amigo en la juventud.

El reality show de "El Diamante Negro" estrenó esta semana, es por eso que ha ofrecido varias entrevistas para distintos medios con objetivo de promocionar "Palazuelos Mi Rey".

En dicha entrevista detalló el por qué decidió exponer su vida y explicó que cuidó cada detalle pues, no le gusta entrar en polémicas. También dejó claro que está harto de que lo comparen con Luis Miguel y que la imagen que dieron de él en la bioserie del cantante es totalmente otra.

"No me quiero parecer a Luis Miguel yo en lo personal estoy envejeciendo mucho mejor, soy mejor vino y ya con eso ya olvidate, ya quisiera él verse como me veo yo, y le deseo lo mejor".

"Para mantenerte bien tienes que combinar muchos factores uno de ellos es el deporte, es sumamente importante hay que moverse".

Aseguró que sí creció siendo su amigo y con su música y que le encanta como canta Luis Miguel pero está cansado de que le digan que se quiere parecer a él.