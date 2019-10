6 recomendaciones para manejar en lluvia

¡Ya llegaron las lluvias! Y tenemos que tomar precauciones pues bien dice la frase “Llueve y la gente se atonta al volante” y sí, esta temporada es cuando muchos conductores van más lento y se tienen muchos accidentes en auto, checa estos tips si eres nuevo conduciendo seguro te van a servir.

1. Aumentar la distancia de seguridad con el resto de los vehículos

Es mejor guardar el doble de la distancia que lo habitual pues así cuando el piso este mojado y debas frenar de imprevisto puedas detenerte a tiempo y evitar un choque

2. Reducción de velocidad

La lluvia muchas veces es sorpresiva pues puede comenzar chispeando pero puede soltarse más fuerte lo que hace que tengas poca visibilidad, baja la velocidad cuando esto pase

3. Evitar frenar

Si frenas de golpe puedes resbalar mejor baja la velocidad y que el carro se vaya deteniendo poco a poco

4. Reacciona con seguridad ante el efecto Aquaplaning

Toma con fuerza el volante, no frenes y reduce la velocidad, te ayudaran a no perder el control de tu vehículo pues atravesar por un charco o una laguna no es cosa fácil

5. Mantener los cristales limpios y sin vaho

Asegúrate de que limpia parabrisas este en buen estado así como los sistemas de climatización para evitar vaho y desempañar los cristales con facilidad

6. Activar las luces de cruce cortas

Siempre que llueva enciéndelas, así serás más visible al conductor que este atrás de ti