Mas de 25 años después, Guns N’ Roses regresó para presentarse en el Estadio Jalisco de Guadalajara y posteriormente en el festival de música ‘Fronterizo Fest III’ celebrado en Tijuana.

Con pletóricos escenarios llenos a reventar, la banda de origen californiano pudo conquistar el corazón de miles de fans mexicanos en dos plazas donde no es muy común que bandas de este calibre se den cita.

La fiesta comenzó el pasado viernes 18 de Octubre en la perla tapatía, en donde tras un pequeño aguacero, la reconocida banda “mas peligrosa del mundo” se presentó ante mas de 40 mil personas en un lleno total en el inmueble ubicado en la calzada Independencia.

Con un repertorio de alrededor de 23 canciones (replicado completamente en su fecha en Tijuana) Guns N’ Roses deleitó a todos sus fanáticos quienes cantaron al unísono temas como ‘Sweet Child O’ Mine’, ‘Nightrain’, Welcome to the Jungle’, ‘November Rain’ y ‘Paradise City, entre otras.

El concierto presentó problemas en logística y accesos denunciados por varios fans quienes supuestamente se habrían quedado fuera del inmueble debido a un sobrecupo, situación que ya se encuentra en revisión por autoridades y organizadores del evento.