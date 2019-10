Las 5 reglas que todo hombre debe conocer sobre citas

Después de aplicaciones como Tinder, la manera de conseguir citas y de tenerlas ha cambiado completamente, hoy en día hay términos para todo y por lo tanto muchas formas más de arruinar tu “date”.

La mayoría de las citas terminan en un fracaso, ya sea porque la persona no coincide con su descripción o tal vez tú que no dejas de arruinarlo todo y cometer pequeños errores que provocarán que no vuelvan a responder tus mensajes.

Por eso debemos adaptarnos a las nuevas tendencias. Las citas son como todo juego, si no conoces las reglas, pierdes. Hay un montón de cosas que no debes hacer y que debes saber si quieres que tu cita sea perfecta.

Las citas no son infinitas.

La cantidad de citas que debes tener no existe, pero si debes tocar el tema de a donde llegarán, porque si no perderán interés en ti.

No te hagas el difícil.

Hoy en día las opciones de conseguir a alguien son demasiadas, así que si te haces el interesante dejando de contestar mensajes por días, te pueden reemplazar fácilmente.

Salir con alguien no garantiza nada.

Hablar constantemente con esa persona o salir frecuentemente no te hace su dueño y tampoco quiere decir que no pueda cambiar de opinión de un momento a otro.

El rechazo no es personal.

No todas las personas con las que salen querrán volver a salir contigo, esto no es siempre tu culpa; este es un juego y no siempre se gana.

Caballerosidad renovada.

Aún existen los caballeros, solo que de otra manera. Hoy en día saber que no es no, que una cita no significa deber algo y abrir la puerta de vez en cuando, te hará ganar puntos.