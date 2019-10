6 consejos para terminar una relación

Es bien fácil empezar una relación pero salir de ella no, aprender a dejar soltar cuando lo que tienes ya no funciona es difícil pero tienes que crecer, cerrar círculos y comenzar nuevas etapas, checa esto.

1. No esperes el momento perfecto

Puede que por el cariño, por costumbre o por lo que uno quiera creer, pensamos que hay un momento correcto para terminar con alguien pero entre más se piensa más se aplaza, no hay un tiempo ideal, si ya no quieres estar debes escucharte a ti mismo, y mantener firmes tus decisiones

2. Hazlo en persona

Un error que siempre cometemos es terminar con alguien por mensajes o llamada. No seas cobarde. Además, puede que no se entienda tu mensaje no al menos con la finalidad con la que lo enviaste

3. No compares

Nadie necesita escuchar la relación que mantenías con otra persona, no compares, no es bueno, mejor si te vas a ir, recuerda la relación por lo bueno que hicieron juntos

4. No menciones a otra persona

Se claro, nadie corta a otra persona por otra, se termina por la falta de confianza y seguridad en la relación, por la comodidad, porque los sentimientos ya no son recíprocos y está bien, pero si tu estas en planes de salir con alguien más, incluso ya lo estás haciendo, no menciones esa parte y solo habla lo que se terminó dentro de ti y ya no los hace seguir

5. No hagas escenas dramáticas

No hagas una tormenta en un vaso de agua, sabemos que duele y puede que si fue a causa del tengas enojo, pero golpear, empujar e insultar ¡never! No lo hagas, no es telenovela. Respira y dialoga

6. No vuelvas

Perdona, deja ir y acepta, esto no se trata de hoy si y mañana no o que hoy cambia y a la semana pasa lo mismo, es un corte desde la raíz, pues solo estas retrasando lo inevitable y con ello tu crecimiento como persona