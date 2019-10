Hugh Jackman quiso aprovechar su visita a México con el show "The Man. The Music. The Show", para darse una vuelta por algunos lugares turísticos de la Ciudad de México y el Estados de México.

A través de su cuenta de Instagram, Hugh Jackman compartió algunas fotografías de su día de turista en la Ciudad.

El pasado 18 de octubre, el actor que interpreta a Wolverine, visitó "El Nido de Quetzalcóatl", un proyecto arquitectónico ubicado en Naucalpan, Estado de México, que está lleno de jardines, esculturas y demás espacios botánicos que representan muy bien la cultura mexicana y al mismo tiempo la vanguardia arquitectónica del país.

Ver esta publicación en Instagram Beautiful day at Park Quezalcoatl 🇲🇽 Una publicación compartida por Hugh Jackman (@thehughjackman) el 18 de Oct de 2019 a las 11:14 PDT

Por otra parte, Jackman también visitó el Museo Nacional de Antropología e Historia, donde recibió un recorrido en el que aprendió más sobre la vida prehispánica en nuestro país.