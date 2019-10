Rodrigo Vidal, su esposa y su madre, sufrieron discriminación por parte del antro "Baby'O" en Acapulco pues a pesar de la insistencia, nunca lo dejaron pasar.

A través de su cuenta de Instagram, el actor Rodrigo Vidal, denunció la actitud de los cadeneros del club nocturno de Acapulco ubicado en la Avenida Costera Miguel Alemán.

"Completamente denigrante e indignante el trato que nos dieron. Prepotencia y discriminación en su máximo grado. Más de dos horas parados en la calle, mi mujer, mi madre y yo. Fuimos a festejar el cumpleaños de mi madre y no nos dejaron entrar a pesar de que ya no había nadie afuera esperando", dice la publicación donde el actor de "Amigas y Rivales" mostró que a pesar de no haber nadie en la cadena, a él todavía no lo dejaban pasar.

"...este señor y otro que se llama Martín [...] Es indignante, nunca me habían dejado afuera de un lugar. Ya no hay gente formada y no nos dejaron entrar. Me dejaron afuera con mi mujer y con mi madre que venimos a celebrar su cumpleaños".

Inmediatamente el actor recibió un mensaje por parte del club nocturno para ayudarle a resolver la situación.