Michale Keaton podría estar en la película Batman Beyond

Pues sí, Joker ha sido un éxito rotundo en taquillas, tanto que Warner Bros. Y DC ya le están haciendo ojitos a más películas oscuras de la empresa de cómics.

Hay un rumor muy fuerte que estas dos empresas quieren a Michael Keaton para llevar a cabo la cinta “Batman Beyond”.

“Por el éxito de Joker, Warner Bros., ahora está buscando hacer más películas independientes, oscuras y maduras de DC. Y un proyecto que les gustaría hacer realidad es un Batman Beyond live-action con Keaton en el papel princpial”, afirma la fuente We Got This Covered.

Por si no lo sabías, esta cita estaría basada en la serie de animación en donde se mostraba la vida de Bruce Wayne después de Batman, ya pasado de edad, sabe que nadie está interesado en defender Ciudad Gótica, hasta que aparece Terry McGinnis para portar el nuevo traje de Batman, con la insignia del murciélago en color rojo. Recordemos, es un rumor muy fuerte y nada está confirmado, sin embargo sería algo que a los fans les encantaría ver, el regreso de Keaton a las pantallas personificando a alguien de DC.