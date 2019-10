Top Ten: Estoy fingiendo cuando

10. Me la hacen de emoción porque “Telcel” me mando una foto suya en calzones.

9. "Camarero, solo tráigame una cerveza, sin alcohol"...

8. Ahorita vengo, tengo una reunión ombligatoria.

7. Me dicen que el bebé de la vecina se parece a mí

6. Pongo atención a la terapia de pareja.

5. - Me pregunta si me puse condón.

- ¿Te respondo ahorita o en 1 mes?

4. Te digo: “Te juro que le apunto a la almohada”

3. Se ponen a hablar de cremación y no me van a incinerar.

2. El proctólogo me revisa y me pregunta si molesta o duele y le digo que no que le siga buscando más adentro.

1. Preguntan: ¡¿Quién le echó nata a la concha de la abuela?!