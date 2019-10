Es obvio que cuando vemos una fotografía o historia en Instagram pensemos que esa persona es muy bien parecida, aunque a veces está claro que usaron algún tipo de filtro de realidad aumentada.

Pues miles de usuarios en todo el mundo recurren a filtros que mejoran su apariencia para ganar seguidores o unos cuantos likes. Un ejemplo claro conocido, es la blogger de China que usaba un filtro para verse más joven y convencer a sus seguidores de que le hicieran regalos, a ella el filtró le falló en vivo y sus seguidores descubrieron que habían sido engañados.

Bueno, pues Instagram quiere parar este uso desmesurado de la realidad aumentada para aparentar algo que no eres, así que, acaban de anunciar que eliminarán los filtros que hacen que parezca que te hiciste algún tipo de cirugía plástica. La encargada de revelar esta noticia fue “Spark AR”, la plataforma que sube los filtros de realidad aumentada y donde también tú puedes aventurarte en crear tu propio filtro.

El objetivo es evaluar las políticas sobre el bienestar y quieren brindarle a los usuarios una experiencia más positiva, en lugar de que piensen siempre en verse diferentes o en aspirar a influencers que también usan algún tipo de filtro y no son auténticos.

La compañía declaró que está “eliminando todos los efectos asociados con la cirugía plástica de la Galería de Efectos de Instagram”, además de “posponer la aprobación de nuevos efectos asociados con la cirugía plástica hasta nuevo aviso”, agregando que “En este momento, no podemos proporcionar el momento exacto del lanzamiento de la nueva política, pero compartiremos las actualizaciones tan pronto como podamos”.

Y es que de acuerdo con algunos expertos, este tipo de filtros pueden alterar la percepción que tienes de ti mismo, afectar tu autoestima, tu seguridad y tu imagen personal, haciéndote creer que necesitas verte diferente para ganar la aprobación de completos extraños. Sí, los filtros pueden ser divertidos, pero también son un engaño que afecta la experiencia del resto de los usuarios.

De acuerdo con Spark AR, más de 1 billón de personas han usado algunos de estos filtros en redes sociales en el último año.

Ya hasta hay una enfermedad que se llama “Snapchat Dysmorphia”, pues del Dr. Neelan Vashi, director del Centro de Cosméticos y Láser de la Universidad de Boston, explicó que “los pacientes buscan cirugía para ayudarlos a parecer como las versiones filtradas de sí mismos”.

No cabe duda que Instagram se está preocupando mucho por no ser dañino a las personas con alguna debilidad psicológica, pues ya está tomando cartas en eliminar la publicad de productos que te ayudan a bajar de peso, el conteo de likes (que ya solo va a poder ser visto por el dueño de la cuenta) y la pestaña de “following”, para que ya no puedas ver las personas que sigue un usuario.

Por cierto ¿Ya habías notado que la pestaña de los likes que dan tus seguidores ya no existe?