Justin Bieber y Hailey ya reaccionaron al nuevo tema de Selena Gomez

Selena Gomez estrenó recientemente un nuevo tema titulado "Lost You To Love Me", inmediatamente se especuló que era una dedicatoria a Justin Bieber, ahora él y su esposa Hailey reaccionaron ante este tema.

El reciente matrimonio de Justin y Hailey el pasado mes de septiembre dio mucho de qué hablar y es que se trató de una elegante celebración pero muy íntima, tanto que no se tienen tanto detalles del evento.

En el transe de la boda Selena Gomez ha estrenado un nuevo tema titulado "Lost You To Love Me" una canción que de inmediato se especuló que se trataba de una dedicatoria al cantante quien fuera su novio por varios años.

Horas después de darse a conocer el tema la pareja Bieber compartió a través de sus respectivas cuentas de Instagram contenido que fans aseguran son en respuesta a la dura canción de Selena.

Hailey compartió una historia una canción de I'll Kill You de Summer Walker que fue tomada como indirecta hacía la expareja de su actual esposo debido a la letra que dice:

"Si esas perras te encuentran mejor sé ciego, he esperado tanto tiempo por un amor como este, a la mierda eso mi bebé eres solo mío".