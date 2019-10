Guía práctica para evitar que te metan a grupos de WhatsApp

“Te han añadido a un grupo de Whatsapp”… pero ¿Querías ser añadido? ¿Ahora tendrás que aguantar estar ahí por la pena de rechazar la solicitud? Si bien, el informe de que podías rechazar la inserción a un grupo de WhatsApp la hicieron a principios del 2019.

Sin embargo, es hasta ahora que comienza ser una realidad, pues acorde a WaBetaInfo, la opción de evitar que te metan a un grupo de WhatsApp ha llegado para algunos usuarios, por lo que ha dejado de ser una prueba que solo algunos usuarios podían utilizar, lo cual comenzó únicamente en la India.

Aquí te dejamos los pasos:

1.- Tener la versión 2.19.298 beta en Android o 2.19.110.20 beta en iOS, por lo que habrá que actualizar de ser necesario (ten en cuenta que aún no está disponible en su totalidad, por lo que habrá que ser paciente).

2.- Ingresar a la nueva función Privacidad del grupo, accede a Configuración de WhatsApp>Ajustes>Cuenta>Privacidad>Grupos

3.- Una vez que veas la nueva opción Grupos, posteriormente podrás elegir entres 3 preferencias: Todos (Siempre se puede agregar en grupos) / Mis contactos (solo los contactos pueden incorporar a grupos) / Mis Contactos excepto (elegir quién de tus contactos nunca te puede agregar a un grupo de WhatsApp).

Eso sí, tendremos que esperar a que nuestra aplicación ya este actualizada, ya que aún no está disponible en todo el mundo, aunque una recomendación es eliminar nuestra app y descargarla de nuevo, eso sería riesgoso si no quieres perder los chats, etc.