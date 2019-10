Cachorrito que cayó de la cama se ha viralizado, el título del video ha causado la gracia de algunos internautas pues se refiere a la falta de atención, afortunadamente el cachorrito se encuentra muy bien.

Este tierno cachorrito desató distintas reacciones entre los internautas a causa de su caída, muchos lo lamentaron y no reaccionaron de la mejor manera y otros tantos incluso se enternecieron con este pequeño despistado.

El video fue compartido bajo el título "Si no me akalisias me mato" haciendo referencia de la mejor manera un poco a la falta de atención que tuvo el pequeñito.

En el clip se observa a un perro más grande quien pudiera ser su madre y al cachorrito caminando sobre la cama y cuando menos se esperaba terminó en el piso. Afortunada mente el perrito se encuentra bien y solo fue un pequeño golpe.