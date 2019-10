6 beneficios del mañanero

Si así es, como sabemos no solo satisface el deseo de estar con tu pareja si no también aporta beneficios a tu salud ¿Esta increíble no? Checa esto

1. Te rejuvenece

La práctica libera testosterona que va directamente a los músculos y huesos esto ayuda a contrarrestar la vejez, pues se ha notado en hombres y mujeres que practicarlo entre 4 y 5 veces a la semana ¡Se ven 10 años más jóvenes!

2. Deja tu piel más luminosa y también tu pelo

Si ya buscaste mil mascarillas para u cutis perfecto, y nomas el shampoo no hace efecto, deja de buscar la solución esta aquí, solo te hace falta un orgasmos… o varios pues este gran placer libera endorfinas generando más oxigenación activando tu sistema circulatorio.

3. El sexo te ayuda a controlar tu peso

Un eficiente quemador de calorías, solo bastan 30 minutos para quemar hasta 100 calorías y a la vez tonifica tus músculos, esto no sustituye el Gym pero igual si un día no vas plantéaselo a tu pareja dudo que diga que no

4. Hacerlo reduce el estrés

Puede que estrado sea en lo ultimo que pienses pero tómalo en cuánta, es una gran solución para reducir el cortisol, hormona responsable de generar el estés

5. Ayuda a dormir mejor

Los órganos nos ayudan a liberar oxitócica, químicos encargado de bajar los niveles de estrés, ya no tienes por qué tomar medicamentos ni nada de eso, si no puedes dormir, ya sabes que hacer

6. Te hace sentir más atractivo/a

Es importante hacerlo con alguien que te ame esto subirá tu autoestima y te sentirás increíble con tu persona, además te dará un toque de seguridad y te sentirás muy atractiva