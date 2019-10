Lupillo Rivera reveló durante una entrevista que sí tuvo un romance fugaz con Belinda "Nunca había amado a una mujer como la amo a ella" dejó claro que ella es su gran amor.

Después de meses de especulación y varias señales que indicaban que había un romance entre Lupillo y Belinda, incluso se habló de una boda y el cantante se tatuó el rostro de la hermosa Belinda en el brazo, ahora es el mismo Lupillo quien ha confirmado la existencia de un romance que fue prácticamente algo fugaz.

El cantante no aguantó más y abrió su corazón al hablar de el amor que siente por Beli, fue durante una entrevista para el canal de YouTube "Chisme no like" con Elisa Beristain que el cantante de regional mexicano confesó que el flechazo se dio durante las grabaciones de La Voz.

"Yo conocí a Belinda en La Voz en marzo el 27 de marzo fue un día muy bonito, especial y el 27 de agosto fue el final fueron cinco meses y fue una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas, nunca había amado una mujer tanto en mi vida así de fácil", dijo Lupillo.

Las redes sociales se alborotaron después de las declaraciones de Lupillo pues los dejó con la boca abierta por como siempre cuido a la cantante de todo por amor, pues para él la integridad de Beli siempre fue lo más importante.