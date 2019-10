Solo alguien como Selena Gómez podría lograr lanzar dos sencillos el mismo día y hacer de cada uno un total éxito. Sobre todo cuando ambos tratan de un amor tan duro como el que vivió con Justin Bieber.

Selena Gómez nos había preparado para el lanzamiento de "Lose You To Love Me", un tema que definitivamente era dedicado a su ex novio y ahora esposo de Hailey Baldwin.

"En dos meses nos reemplazaste", dice el tema que se popularizó a primera hora de su lanzamiento y que marca el regreso de la cantante luego de mucho tiempo fuera de los reflectores para enfocarse en su salud mental.

Pero justamente el regreso de la ex chica Disney tenía que ser sorpresivo y así lo hizo la misma noche del lanzamiento de "Lose You To Love Me" con el estreno de "Look At Her Now" que, a nuestro parecer, es la analogía perfecta a un ave fénix.

Porque Selena sufrió e incendió su corazón con su regreso con Justin Bieber en "Lose You To Love Me" pero renació de sus cenizas con "Look At Her Now", un tema que habla de cómo una mujer superó una gran ruptura sentimental llena de pasión.

"Por su puesto que estaba triste pero estaba feliz de haber esquivado esa bala. Le tomó varios años limpiarse esas lágrimas pero véanla ahora".

Este es el regreso de Selena Gómez y ¡vaya que lo ha hecho bien!