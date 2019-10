Fernando del Solar deja VLA por problemas de salud

Fernando del Solar tuvo que tomarse un tiempo del programa Venga la Alegría para solucionar problemas de su salud, así lo anunció en el programa donde dio un emotivo discurso de despedida.

A pesar de las malas noticias, Fernando del Solar aclaró que no se trata de una recaída en el cáncer. Sin embargo, sabe que su salud es primero y que tiene que bajarle a la carga de trabajo.

"Hace unas cuantas semanas he empezado a bajar y a bajar de peso y no entendía por qué. Entonces no les voy a mentir que estaba muy asustado. Los fantasmas y los miedos de lo que en algún momento me pasó [...] Gracias a Dios no hay nada que ver con aquello, no hay recaída, no hay absolutamente nada pero mi hígado no está absorbiendo los nutrientes. Los doctores me dijeron que tengo que bajarle a mi carga de trabajo, comer a mis horas, alimentarme estrictamente, llevar un tratamiento y esto se recupera", decía Del Solar conmovido.

Del Solar aseguró que estará unos días fuera y que espera volver al programa en unos días. Así mismo, agradeció a sus compañeros por todo el apoyo.