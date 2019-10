Top Ten: Mi yo interior se burla cuando…

10. Cuando preguntan: ¿Va a querer langosta cruda?

9. Te veo rascándote tu yo exterior.

8. Mi novia dice que es interolante a la lactosa…

7. Te bajas los calzones.

6. Mi hermana se va a casar de blanco

5. Te amo por lo que eres y no por lo que tienes.

4. Le digo que la voy a partir en dos.... En dos segundos porque es todo lo que aguanto.

3. Digo que no me voy a reelegir… Atte. AMLO.

4. Mi suegro quiere meter Tepito en la cena familiar.

2. Mi marido me dice que me veo más delgada y le digo que es porque el negro me adelgaza.

1. En mi viaje a la India no pude transportarme en un elefante así que me vine en tigres