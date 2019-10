Niño llora porque aplastó una hormiguita

La ternura de un niño no se puede igualar y mucho menos la de este pequeño que no dejaba de llorar porque había atropellado y matado a una hormiguita.

En Youtube circula el video de un niño originario de Chile que le llora a su madre, confesando el acto tan salvaje que cometió sin querer.

Mientras su mamá le pedía una explicación de lo que había sucedido, el niño lloraba aún más. Ya más tranquilo pudo contar que atropelló una hormiga con su moto de juguete:

"Atropellé a una hormiga" decía el pequeño mientras su mamá le preguntaba si la había matado. "Le salió sangre y me dio pena [...]No estaba muerta porque estaba caminando", continuaba mientras abrazaba a su mamá y le decía que estaba preocupado por su familia. "¿Y si tenía familia y no sabía que está muerta", concluyó mientras su mamá lo consolaba.