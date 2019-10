Jennifer Aniston se unió a Instagram el pasado 15 de octubre, la actriz de 50 años logró conseguir su primer millón de seguidores en cuestión de pocas horas, pero ¿Por qué se unió a la red social?

Un poco tiempo antes de unirse a Instagram Jennifer Aniston había expresado su oposición en cuanto a las redes sociales:

"Me preocupa el efecto dañino que pueden provocar en los jóvenes, porque están descubriendo cuál es su identidad a través de personas que se exhiben con filtros y muchos cambios, y luego está el rollo de 'dame un like, ¿me has dado un like?', existe mucha desesperación y comparación".

Ver esta publicación en Instagram #TBT In style, then and now... Una publicación compartida por Jennifer Aniston (@jenniferaniston) el 17 de Oct de 2019 a las 11:48 PDT

Medios estadounidenses han afirmado que la aparición de Jennifer en Instagram, tiene que ver con las exigencias del contrato que ha firmado con la productora, ya que por cada episodio, la actriz ganará dos millones de euros, más de 42 millones de pesos mexicanos.

Su llegada a la red social causó revuelo pues logró millones de seguidores en cuestión de horas, incluso rompió un récord Guinness. Al día de hoy la actriz tiene 17 millones de followers.