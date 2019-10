Borderlands 3, Reseña

Hoy el género de disparos en primera persona tiene un subgénero que muchos han querido explotar (a veces, sin éxito): el shooter looter, que podría traducirse como “disparos con recompensas”. Estos juegos atraen a su público con misiones que les darán las mejores recompensas, o que hará que sus personajes reciban mejoras importantes o trajes especiales que no cualquier jugador podrá obtener. Borderlands fue de los primeros en entrar y se ganó el corazón de los jugadores con su estilo gráfico de cel shading, su humor negro e irreverente y recompensas (miles de armas diferentes) que realmente invitaban a esforzarse por obtenerlas. Borderlands 3 no innova demasiado, más bien aprovecha su esencia y refresca la franquicia con más contenido.

Una excusa para la acción

Es cierto que este título no se va a ganar ningún premio por su trama. Los “Busca-bóvedas” (mercenarios de alto nivel en este universo) están ante un nuevo reto: encontrar un mapa que dice con detalle dónde están las bóvedas más valiosas de la galaxia. Sin embargo, el mapa fue robado por un grupo de bandidos de poca monta y vendido a los Gemelos Calipso. Un par de villanos que han unificado a todos los bandidos mediante una religión falsa y quieren usar el mapa para sus propios fines. La misión de tu grupo es detenerlos y recuperarlo.

Pero todo lo que no tiene la historia de original lo gana en algo que le sobra a este título: estilo. Todos los personajes son completamente extravagantes, exagerados y sacados prácticamente de una película de Tarantino o Robert Rodríguez. Hasta la presentación de cada uno incluye un pequeño telón y su música de rock pesado. Y este repertorio de personaje va desde los bobos y adorables (como Claptrap) hasta los sádicos e irónicos (Fl4k). El humor está frente a ti desde el primer momento y, afortunadamente, se mantiene en el resto de la aventura. Tal vez sea un poco subido de tono (no por nada, el juego está clasificado para adultos), pero no deja de ser entretenido y emocionante durante toda la partida.