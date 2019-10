Dos gatos salvaron la vida de sus dueños cuando se derrumbó su casa

Esto le sucedió a Claudio Piana y Sabrina Pellegrini una pareja italiana, en su casa mientras dormían sus gatos “Simba” y “Moses” jugaban haciendo gran ruido en el cuarto de a lado, lo que hizo que Sabrina despertara.

Al encontrarse ya con ellos se percató que lo que hacía ruido era un pedazo de Yeso que había caído de la pared, Sabrina al intentar buscar de donde había salido ese pedazo se dio cuenta que todas sus paredes estaban agrietadas

Inmediatamente despertó a su marido para poder abandonar la casa intentando escapar en carro este también quedó atrapado gracias al lodo que las lluvias habían provocado pero fueron rescatados por los bomberos

La casa poco después se derrumbó, ocasionado por las lluvias que afecto el cimiento de su casa situada en la ladera de una colina

"Mi hermano me llamó y me dijo: 'Claudio, tu casa se derrumbó'", dijo Piana. "Ahora no tenemos nada, los bomberos nos han dicho que nunca podremos volver a casa, es demasiado peligroso, pero es un alivio saber que Simba y Mose sobrevivieron".