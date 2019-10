Las personas con mayor intimidad tienen mejor memoria

Las personas con más actividad íntima o que demuestran más su cariño a las personas que aman, tienen menos probabilidad de tener problemas de memoria.

Según un estudio publicado en New York Post, entre más relaciones íntimas, menos probabilidad de perder la memoria tienes.

El estudio se realizó a personas de todo tipo y a través de una prueba de memoria y una encuesta sobre su frecuencia en "el acto", se determinaron los resultados.

Se pudo demostrar que las personas más activas (tanto en pareja como en solitario) y las más expresivas, tienen mejor desempeño de su memoria.

Sin embargo, esto no significa que en la edad de adultez esto te ayude a recuperarla o a prevenirlo, únicamente se relaciona más no lo determina. "Cuando eres viejo, el sexo regular no mejora tu memoria, pero se ha relacionado con la felicidad y una mejor salud", dice el estudio.