Finge embarazo para no pagar equipaje extra en aeropuerto

Rebecca Andrews creó una pancita de embarazo con artículos que llevaría al viaje, esto con el fin de no pagar equipaje extra ¿funcionó?

Aunque Rebecca fue capaz de engañar a una mujer que le preguntó cuántos meses de embarazo tenía, su plan se vino abajo al llegar a la puerta para abordar el avión.

Todo comenzó a salir mal cuando se dio cuenta de que era la última pasajera en la fila para subir al avión, lo cual significaba que todos los empleados la voltearían a ver.

Una vez que su equipaje fue admitido, a la mujer se le cayó el boleto y al levantarlo hizo un ruido, además de que el movimiento dejó en evidencia la laptop en su espalda.

Rebecca tuvo que explicar al personal lo que pretendía hacer, aunque no les mencionó que realmente no estaba embarazada. La mujer terminó por pagar por su equipaje extra, y aunque no obtuvo el resultado que esperaba, asegura que lo volvería a intentar.