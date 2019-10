Cuantas veces no hemos deseado que la persona que tanto quisimos y se fue, regresara por un último abrazo, un beso incluso una palabra, es difícil imaginar que ya no está ni estará, duele porque sigue el recuerdo y hay veces en que el deseo te da respuestas de diferentes maneras solo hay que saber escucharlas

Este suceso dio lugar en Newport (Arkansas) con Chastity Patterson una jovencita de 23 años, quien desde hace 4 años su padre había perdido la vida pero ella seguía mandando mensajes a su teléfono móvil desde entonces y sin falta.

A un día de su aniversario luctuoso escribió un largo texto para recordar y resumir un tanto de lo que había pasado en el trascurso de esos años:

“Hola, papá. Mañana será un día difícil nuevamente, hace cuatro años te perdí y no hay un solo día que no te extrañe… vencí el cáncer y no me he vuelto a enfermar desde que tú estabas aquí, como te prometí he cuidado mejor de mí misma. Terminé el colegio y me gradué con honores… me enamoré y me rompieron el corazón (seguramente lo hubieras matado) … perdí a todos mis amigos y toqué fondo, pero encontré a alguien que llegó a mi vida y me salvó”, escribió la chica en el mensaje.

La chica resumía que no ha tenido hijos pero que esta lista para ello, ha cuidado bien a su madre y que sin duda lamenta que no estuviera presente para sucesos importantes de su vida como casarse y que no esté el para caminar juntos al altar y decirle “lo estás haciendo muy bien”

"Estoy muy bien, estarías tan orgulloso de la mujer en la que me he convertido… […] ¡Solo quería decir que te amo y realmente te extraño!"

Es así como termina su texto que envió a su padre

Sin pensarlo recibió respuesta el 25 de octubre y si era de un padre que no era el suyo pero sin duda las palabras que le dedico conmovieron a la chica

“Hola, cariño. No soy tu papá, pero he recibido todos tus mensajes en los últimos cuatro años… Mi nombre en Brad y perdí a mi hija en un accidente de carro en agosto de 2014 y tus mensajes me han mantenido con vida”, escribió el desconocido

"Hace años que quería devolverte el mensaje de texto, pero no quería romperte el corazón”

“Eres una mujer extraordinaria, y desearía que mi hija se hubiera convertido en una mujer como tú, gracias por tus ‘updates’ diarios, me recuerdas que existe Dios y que no fue su culpa que mi hija se haya ido”, se lee en el texto.

Eres una mujer extraordinaria y desearía que mi hija se hubiera convertido en la mujer que eres. Me disculpo que tengas que pasar por todo esto, pero si esto te hace algo mejor, estoy muy orgulloso de ti… Cuídate y espero tus próximos mensajes”." finalizo el texto del hombre