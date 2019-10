6 consejos para manejar a las 6 a.m

Tomar el volante de un auto, requiere de ciertos conocimientos técnicos, sentido común y bastante paciencia. Se ha comprobado que si tomas medidas de seguridad antes y después de manejar reduce considerablemente las probabilidades de un choque.

1. La vista

Siempre hay que trabajar con la vista para que pueda estar al tanto de lo que pasa en el camino. También se debe prestar atención a la posible incorporación re algún vehículo que no se esperaba como camiones, motos o bicicletas y siempre llevar un poco de distancia para saber reaccionar a tiempo

2. Evita el celular

Es uno de los mayores distractores que han causado grandes accidentes, ahora hay automóviles que ya sincronizan las llamadas si ya de plano no puedes no contestar pero trata que mientras estés manejando no veas tus redes sociales, cuídate y cuida a los demás

3. Ante todo, la anticipación

No olvides las reglas de manejar en donde a la hora de incorporarte a una vía se aplica el 1 y 1

Siempre debes estar alerta pues hay muchos que aún no respetan el semáforo y se pasan, observa siempre a tu alrededor y más en la mañana que por las prisas se saltan los semáforos

4. Recurre a estímulos para manejar

Pon música, escucha la radio pon el aire acondicionado, incluso ir comiendo un dulcecillo te ayudara bastante

5. Luces encendidas

No podemos apagarlas mientras no haya luz (o cuando empieza a haberla) Debemos apagarlas hasta que el sol salga por completo. Si no se encienden nos pueden multar hasta por $1600 en la ciudad de México.

6. Adecuada limpieza en los vidrios

Ten siempre limpio el parabrisas y los cristales de la luna trasera ya que esto nos da una mayor visibilidad, especialmente porque evita reflejos molestos, pero también debes de asegurar que la altura de los faros está bien ajustada tanto para ofrecer una buena visibilidad y para evitar molestias a los otros conductores.