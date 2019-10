Luego de un accidente de auto que casi acaba con su vida, Kevin Hart ha decidido compartir detalles de ese difícil momento a través de sus redes sociales.

Kevin Hart regresó a las redes sociales con un video en Instagram donde cuenta detalles del accidente que sufrió el pasado 1 de septiembre en Los Ángeles.

Fotografías del auto destruído, noticias a nivel internacional y videos de su recuperación fueron parte de la recopilación que hizo el actor y comediante estadounidense para dar su testimonio de vida.

"Básicamente te das cuenta que no tienes el control, no importa cuánto lo creas, no lo estás", dice parte del video donde se puede ver al actor apenas pudiendo levantarse de la camilla de hospital con la ayuda de alguien más, haciendo ejercicios para poder caminar e incluso para tener fuerza de nuevo en sus brazos.

"Cuando Dios te habla, tienes que escuchar. En serio la vida es graciosa porque las cosas que te pasan, son lo que más necesitas. En este caso, básicamente Dios me dijo que me sentara. Cuando te mueves demasiado rápido en la vida no ves algunas cosas pero después de mi accidente veo las cosas diferentes, tengo otra perspectiva", dijo Hart al hacer referencia que su accidente le ayudó a tomarse un descanso de tanto trabajo.

Por último, el comediante quiso agradecer a su familia, amigos y fans por estar con él en esos momentos difíciles.

"No den por hecho este día porque el mañana no es una promesa", concluyó Hart.