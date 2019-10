Entrevista de Joaquin Phoenix en 2009 es muy parecida a escena de Joker

Joaquin Phoenix y una entrevista que hizo en 2009 con David Letterman se ha viralizado por recordar una de las escenas del Joker.

Sin duda la escena de la entrevista del Joker en el programa de Murray Franklin no solo es una de las más icónicas de la película sino la más fuerte y la que más impactó a sus seguidores.

Por eso, la actitud de Joaquin Phoenix, su protagonista, en una película de 2009, dio mucho de qué hablar pues su comportamiento era tan extraño como el villano también conocido como Guasón.

Joaquin Phoenix visitó el programa de David Letterman para promocionar el falso documental "I'm Still Here". Con un look desaliñado y contestando únicamente con monosílabos y sarcasmo, Phoenix fue criticado seriamente en ese tiempo. Ahora, la comparación con el Joker no pudo evitarse.

El público no dejaba de reír en ese momento pero la incomodidad de Letterman era más que obvia.

Un año después del suceso, Phoenix se disculpó con el conductor, asegurando que intentaba comportarse como el personaje de él mismo que había creado para el proyecto que fue dirigido por Cassey Affleck.