Ninel Conde es exhibida por su cirujano; mostró sus arreglitos

El cirujano plástico de Ninel Conde mostró los procedimientos estéticos que le ha realizado en los últimos días.

Fue en las redes sociales del Doctor Kassabien que vimos a Ninel Conde sometiéndose a varios tratamientos faciales para lucir más joven y sin arrugas.

Botox para arrugas y líneas de expresión, procedimientos para ojeras y otro para darle forma a su mandíbula fueron los tres procedimientos con jeringa que recibió la cantante y que ahora pueden verse en el Instagram oficial del médico.

Según la información del médico, los resultados son al instante y no necesitan recuperación. Por esta razón, Ninel Conde no lo considera como cirugía plástica y recientemente en una entrevista aseguró que con tanto trabajo, no tendría el tiempo para el tratamiento.