Aún estás a tiempo de cambiar tu disfraz de Halloween, sobre todo si formas parte de los que usarán los más buscados en Google y quieres ser original.

Cada año, Google Trends lanza una plataforma llamada Frightgeist que muestra la lista de las búsquedas más populares para disfraces de Halloween. Es decir, los que seguramente serán los que más usen en las fiestas de disfraces.

No amigo, el premio al mejor disfraz no se gana solo así que apunta y no uses estos disfraces:

Pennywise (Eso) Bruja Spider-Man Dinosaurio Algún personaje de Descendientes Payaso Algún personaje de Fortnite Chucky Tema de los años 80 Unicornio Conejo Pirata Stranger Things Ratón

Te dejamos más de la lista. Allá tú si quieres ser como todos.