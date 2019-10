My Chemical Romance anuncia su regreso

My Chemical Romance regresan a los escenarios. La banda de rock de nueva Jersey anunció un concierto en Los Ángeles California.

Despúes de siete años de ausencia, Gerard y Mikey Way, Frank Iero y Ray Toro se reúnen para retomar el proyecto de My Chemical Romance.

El único concierto que han anunciado hasta ahora es el del próximo 20 de diciembre en el Shrine Auditorium & Expo Hall en Los Ángeles California.

"Like Phantoms Forever...". Con este título anunciaron en redes sociales su regreso el cual también pertenece a uno de los álbumes que grabó la banda y que, en este caso, solo lanzó cien copias al mercado.

Tickets on Sale Friday 11/1/19 at 12:00 PM Pacifichttps://t.co/2YL9zhCflN pic.twitter.com/X4BMzRUBqT — My Chemical Romance (@MCRofficial) October 31, 2019

My Chemical Romance es una banda de rock formada en 2001. Durante doce años de carrera, la banda lanzó cinco álbumes donde sobresalen temas como "Helena", "I'm Not Ok (I Promise)" y "Welcome to Black Parade".

Los boletos del concierto de My Chemical Romance tendrán un costo menor a los tres mil pesos mexicanos (2874.74 para ser exactos). La preventa inicia el 1 de noviembre.