Sam Smith y Laurence lanzan "I Feel Love" cover de Donna Summer

Sam Smith y Laurence de Disclosure acaban de lanzar un cover espectacular del éxito de los años 70’s, ‘I Feel Love’ de Donna Summers,

Una colaboración espectacular se ha dado entre Lawrence quien gracias a una campaña publicitaria pudo juntar su talento con Sam Smith y de esta manera dar un giro a un legendario tema en una época donde los covers son muy habituales, pero donde los buenos covers terminan por ser anecdóticos.

El cantante británico Sam Smith, se encuentra a la espera de lanzar su tercer álbum de estudio para el próximo año, después de que recientemente presentó temas como “Dancing with a Stranger” y “How Do You Sleep”, sencillos que presumiblemente formarían parte de su nueva producción.

Una nueva versión de una canción representativa de la época disco que sin duda te hará bailar.