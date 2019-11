Niñas rapean por fiesta de cumpleaños

Un par de niñas se hicieron virales por enfrentarse a una batalla de rap donde discuten sobre si una será invitada a la fiesta de cumpleaños de la otra.

Al ritmo del beat y las risas de quienes las grababan, este par de niñas no paraban de pelear verbalmente por la rivalidad que aparentemente tenían.

"El próximo año no te voy a invitar a mi cumpleaños, loser", dice la primera niña mientras la otra le contesta que ella irá aunque no la inviten. "No me importa lo que me digas, finjo ser tu amiga para que me empieces a rapear", responde la otra.

Después de varias respuestas, ganó la que no estaba invitada a la fiesta pues aseguró que a ella no le importan las calificaciones ni su amiga, solo le importa su familia.