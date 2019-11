Red Hot Chilli Peppers y Eddie Vedder realizan colaboración en concierto a beneficio

Un suceso único tuvo lugar en un concierto a beneficio, lugar en el que se realizó uno de los duetos mas inesperados pero impactantes para los amantes del rock.

El dueto en cuestión, fue una colaboración entre Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam, junto con la legendaria banda ‘Red Hot Chilli Peppers’.

El concierto a recaudación de fondos conocido como Silverlake Conservatory of Music, en Los Ángeles fue el escenario perfecto en el que estas instituciones de la historia del rock compartieron escenario para interpretar All Along the Watchtower” y “Purple Rain” de Prince.

Eddie Vedder junto con el bajista ‘Flea’ de Red Hot Chili Peppers, fueron dos de los principales fundadores de esta institución de beneficencia hace aproximadamente 20 años, inspirados principalmente en algunos recortes que el gobierno de California hizo para algunas escuelas de música.

En su edición del 2018, este concierto logró recaudar una cifra aproximada de 1 millón de dólares, por lo cual se estima que este año la cifra se acerque o supere sus antecedentes inmediatos.