Le pidió matrimonio y su inesperada reacción se viralizó

La pedida de matrimonio a esta chica se viralizó en minutos por la forma en que la mujer tomó la situación, llenando de preguntas a su ahora prometido sin antes darle una respuesta.

La mujer no podía creer que su novio Julio le estuviera proponiendo matrimonio, así que atacó con preguntas para confirmar que fuera una realidad.

"No es cierto Julio, ¿Si me lo vas a dar? ¿Por eso nos combinamos? ¡Por eso me planchaste la camiseta! " decía la mujer entre risas y lagrimas.

En el video se ve a la pareja exactamente, combinada de color lila y al joven con flores y anillo en mano, las personas que presenciaron el momento no pudieron evitar las risas por la divertida reacción de la joven.

El video comenzó a circular en redes sociales y de inmediato se hizo viral, los usuarios aplaudieron la sencillez y la hermosa forma en que esta pareja formalizó su compromiso.