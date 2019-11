Rusia crea el “Internet Soberano”, red independiente del resto del mundo

Ley del "Internet Soberano" entra en vigor en Rusia; lo que permite que el gobierno de este país cree una red independiente del resto del mundo, con la finalidad de limitar el tráfico extremo como medida de posibles ataques

Por parte de especialistas y la población en general, ha recibido críticas pues se teme que viole la libertad de expresión de los usuarios en Europa pues nada podría impedir que las autoridades bloqueen el internet de manera general

En resumen, no solo los agentes externos a Rusia se les negaría el acceso si no que también limitarían a los usuarios a contenidos locales no sin antes haber sido aprobados por el gobierno en turno

Un país que fue pionero en el “Internet Soberano” es China, que también ha recibido varias críticas por los derechos humanos y la libertad de expresión.

El gobierno asiático bloquea contenido interior y exterior, es tan estricto que hay ciertas palabras que lanzan una alerta advirtiendo que el tema que se busca es delicado para las autoridades chinas y por lo tanto está prohibida su visualización.

Incluso si buscas Winnie Pooh está prohibido pues al presidente de China le molesta este adorable personaje.