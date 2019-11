Lo que tienes que tomar en cuenta cuando elijas un trabajo

Conseguir trabajo definitivamente no es una tarea fácil, cuando estas en la universidad todo parece prometedor, crees que al salir tendrás el trabajo de tus sueños y que te pagarán lo suficiente como para tener la vida de quieres. Pero la realidad no es así, en alguno de los casos terminarás en un ambiente algo tóxico.

Existen ciertos consejos que evitarán caigas en un trabajo indeseable. Llegar a tu trabajo y saber que no la pasarás bien, por tu jefe abusivo o las condiciones no optimas del lugar puede afectar tu desempeño como empleado. Cientos de personas escapan de sus trabajos por las mismas razones, lo importante es que no te vuelva a suceder.

Seguir estos pasos puede evitar que caigas otra vez en un trabajo que solo te dará dolores de cabeza.

No te quedes con lo que escuchas en la entrevista.

Debes investigar por tus propios medios el ambiente laboral de la empresa y si realmente cumplen con lo prometido.

El dinero no es todo.

Las empresas que ofrecen un sueldo alto, son muy tentadoras, pero también debes ver los beneficios que te traerá trabajar ahí

Revisa el sitio web de la compañía.

Es importante observar la página de internet y las redes sociales, para saber que opinan las personas que trabajan en la empresa y el aproximado de cuanto duran en sus puestos.

Ahora caer en este tipo de empleos no será tan fácil, si investigas más allá de lo que te dicen en la entrevista puede que encuentres el trabajo que tanto esperabas.